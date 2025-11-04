Civico22 sostiene i candidati PD alle regionali | Un confronto vero per ricostruire la partecipazione

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata di politica autentica quella che si è svolta ieri, lunedì 3 novembre 2025, nella sede di Civico22 in Piazza Mazzini. Il movimento civico ha ospitato i candidati del Partito Democratico alle regionali, Rosa Razzano e Giovanni Cacciano, in un incontro pubblico aperto ai cittadini, concluso con la dichiarazione di sostegno da parte del movimento. Un confronto vero, con domande, risposte e numeri sul tavolo, in cui si è parlato di sanità, denatalità, trasporti e sviluppo delle aree interne. Niente passerelle, ma un dialogo franco e partecipato, coordinato da Giuseppe Iorio, che ha ricordato il percorso di collaborazione avviato nel 2021 tra PD e Civico22, consolidato in quattro anni di battaglie comuni in Consiglio comunale.

