Cittadini stranieri Parma prima in Regione con il 15%

Parmatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A livello territoriale, Parma e Piacenza sono ai primi posti in regione con oltre il 15% di cittadini stranieri in rapporto alla popolazione. Segue poi Modena al 13,9%. Le altre province sono tutte sotto la media regionale: Bologna è al 12,6%, Rimini è ultima con l'11,2%. L'incidenza maggiore di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

