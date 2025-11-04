Cittadini stranieri Parma prima in Regione con il 15%
A livello territoriale, Parma e Piacenza sono ai primi posti in regione con oltre il 15% di cittadini stranieri in rapporto alla popolazione. Segue poi Modena al 13,9%. Le altre province sono tutte sotto la media regionale: Bologna è al 12,6%, Rimini è ultima con l'11,2%. L'incidenza maggiore di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altre letture consigliate
Non si ferma il contrasto all’immigrazione illegale. Sono 184 i cittadini stranieri, irregolari sul territorio nazionale, rimpatriati nei loro Paesi di origine la scorsa settimana. - facebook.com Vai su Facebook
E-R, prima per stranieri residenti, sono il 12,9% su totale - Romagna, al primo gennaio 2025, "toccano le 580 mila persone: si tratta del 12,9% della popolazione complessiva della nostra regione, oltre una persona su 8". Segnala msn.com
E-R si conferma prima regione per incidenza cittadini stranieri - 476 (12,9% della popolazione complessiva), con un incremento di oltre 6. notizie.tiscali.it scrive
Emilia Romagna prima regione per incidenza cittadini stranieri - 476 (12,9% della popolazione complessiva), con un incremento di oltre 6. Segnala rainews.it