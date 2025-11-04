CITTÀ DA PAURA
Donna accoltellata da uno sconosciuto in centro a Milano alle 9 del mattino. Banda di ragazzini sequestra e tortura un coetaneo per una notte a Torino. I sindaci pd non vogliono, ma serve che tornino subito i militari nelle strade. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
PAURA IN CITTA' | Nelle ultime 48 ore altre due esplosioni hanno scosso il centro cittadino. Indagini in corso della polizia - facebook.com Vai su Facebook
Paura per Rune, esce in lacrime a Stoccolma: cosa ha detto al fisioterapista, si teme un brutto infortunio - 2 in suo favore nel secondo set nella sfida con Humbert in semifinale all'Atp 250 di Stoccolma. Lo riporta corrieredellosport.it
Paura per Alcaraz a Tokyo: si accascia a terra durante la sfida con Baez - Il numero uno al mondo si è accasciato a terra dolorante e quasi in lacrime toccandosi la caviglia all'inizio del match contro Baez, sul punteggio di 2- Riporta corrieredellosport.it