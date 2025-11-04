Cirio svela l’aneddoto su Ronaldo | Torino città ideale per ospitare campioni del suo calibro Una volta mi disse che… Poi dà un consiglio originale al mercato Juve
Cirio, il presidente della Regione Piemonte al Golden Boy: elogia il premio, lancia l’idea Woltemade per il mercato e svela un retroscena su CR7. (inviato al Palazzo della Regione) – Un “Forza Juventus!” ad aprire l’intervento, e poi una serie di aneddoti e suggestioni che legano il Piemonte al grande calcio. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, è intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione del Golden Boy, tenutasi proprio presso il Palazzo della Regione. L’occasione è stata quella di celebrare il prestigioso premio di Tuttosport, ma anche per parlare a tutto tondo del mondo bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Lautaro vs Conte - Il BordoCam di DAZN svela tutti i retroscena di quanto è accaduto sabato al Maradona L'iniziale scontro Conte/Dumfries al quale si aggiunge Lautaro che attacca Conte. Mariani ammonisce il tecnico colpevole di essere uscito dall'area te - facebook.com Vai su Facebook