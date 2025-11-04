Tempo di lettura: < 1 minuto Venerdì 7 novembre, il candidato alla Presidenza della Regione Campania, il viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, sarà in visita a San Tammaro, dove sarà accolto dal candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia, Errico Scala. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso il comitato elettorale di Errico Scala, un’occasione di incontro e confronto con la comunità locale e i sostenitori della lista. Durante la sua visita, Cirielli avrà l’opportunità di conoscere da vicino il “Modello San Tammaro”, attraverso un sopralluogo sui cantieri in fase di realizzazione, con una particolare attenzione agli interventi infrastrutturali in corso grazie ai fondi PNRR. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cirielli a San Tammaro, accolto dal candidato al Consiglio Regionale Errico Scala