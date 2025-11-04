circo paradiso oggi il debutto al met

Da ricordare la nuova prima nazionale al Metastasio: da oggi a domenica 9 novembre Circo Paradiso, il nuovo spettacolo con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo (foto), e Adriano Evangelisti e Raffaele Latagliata alla regia (feriali 20.45, sabato 19.30, domenica 16.30). Prodotto dal Met insieme al Teatro De Gli Incamminati, Circo Paradiso è una commedia musicale tragicomica: racconta come due ex trapezisti ormai in pensione, un tempo compagni di vita e di palcoscenico, vengano chiamati per esibirsi in una serata d’onore e ricevere l’ambito premio di tutti i circensi: il trapezio d’oro. Non si vedono da oltre trent’anni, dal giorno in cui il destino li ha divisi per sempre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

