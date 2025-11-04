Cinque Mulini 2025 Iliass Aouani tra i big al via | prima gara dopo il bronzo mondiale di Tokyo

Il campione europeo e bronzo mondiale della maratona sarà protagonista il 23 novembre a San Vittore Olona. Per Aouani, prima uscita agonistica dopo il podio iridato. L’atletica italiana ritrova il suo fuoriclasse del fondo. Iliass Aouani, bronzo mondiale e campione d’Europa di maratona, sarà al via della 93ª edizione della Cinque Mulini, in programma domenica 23 novembre 2025 a San Vittore Olona (Milano). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it