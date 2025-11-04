Cinque italiani travolti dalle valanghe in Nepal | chi sono le vittime il video prima della tragedia
La tragedia sulle vette himalayane: chi erano le vittime italiane?. Cinque italiani hanno perso la vita in Nepal in due distinti incidenti sulle vette innevate dell’ Himalaya. Questo è quanto riferiscono i media locali. La Farnesina ha confermato la morte di Stefano Farronato e Alessandro Caputo sul picco Panbari, mentre altri tre connazionali sono rimasti vittime di una valanga sullo Yalung Ri, una vetta di 5.630 metri nel Nepal orientale. Tra di loro, Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, e Marco Di Marcello, biologo di Teramo, impegnati in un tentativo di scalata del Dolma Khang, una montagna himalayana mai raggiunta prima da italiani. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
