Cinque film e serie tv da recuperare sulla caduta del muro di Berlino

A 35 anni dalla caduta del muro di Berlino, film, serie e documentari continuano a raccontare quel passaggio storico che ha cambiato il volto dell’Europa. Comprendere il 9 novembre 1989 significa anche capire cosa accadde prima e soprattutto dopo: le vite divise dalla frontiera, il crollo della DDR, le aspettative verso la riunificazione e le fratture che ancora oggi attraversano la Germania. Per chi vuole approfondire il tema, esistono opere che uniscono ricostruzione storica, memoria personale e analisi sociale, utili sia per chi si avvicina per la prima volta all’argomento sia per chi cerca una visione più aggiornata. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cinque film e serie tv da recuperare sulla caduta del muro di Berlino

