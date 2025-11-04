Cinque cose che forse non sai del tuo corpo ogni volta che scende in campo
Dietro ogni scatto, ogni gol o attesa di una gara, il corpo accende un mondo invisibile di molecole, ormoni ed emozioni. Cervello, muscoli, cuore e sudore parlano tra loro. E la scienza li ascolta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
