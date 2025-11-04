Cinque alpinisti italiani morti in Nepal

Due distinte tragedie: nella prima morti Farronato e Caputo, ancora non rese note le identità degli altri tre scalatori deceduti L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Cinque alpinisti italiani morti in Nepal

News recenti che potrebbero piacerti

Nepal, morti cinque alpinisti dopo un incidente sulle montagne. Uno di loro è italiano - X Vai su X

Lo scorso sabato mattina, cinque alpinisti tedeschi hanno tragicamente perso la vita dopo essere stati travolti da una valanga sulle Alpi italiane durante una spedizione invernale. L'incidente evidenzia i pericoli che le escursioni in montagna comportano in que - facebook.com Vai su Facebook

Nepal, morti 5 alpinisti italiani: tra loro Alessandro Caputo e Stefano Farronato. «Due incidenti separati» - Le autorità nepalesi hanno confermato la morte di due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato. msn.com scrive

Tragedia in Nepal, il bilancio si aggrava. Non solo Caputo e Farronato, morti altri tre alpinisti italiani. I locali: "Abbiamo visto i corpi" - Da venerdi' 31 ottobre si sono persi i contatti con due alpinisti italiani, Alessandro Caputo e Stefano Farronato, impegnati in Nepal nella scalata del picco Panbari. Secondo affaritaliani.it

Nepal, morti due alpinisti italiani. Ci sono altri connazionali dispersi - La Farnesina informa che le autorità del Nepal hanno confermato il decesso di due degli alpinisti italiani dispersi. Scrive iltempo.it