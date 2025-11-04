Cinque alpinisti italiani morti in due valanghe in Nepal | c’è ancora speranza per uno di loro

Una tragedia che si è consumata in poche ore sulle vette dell’Himalaya ha portato via la vita a cinque alpinisti italiani. Due incidenti separati, avvenuti tra venerdì e lunedì scorsi, infatti, hanno trasformato quello che doveva essere un sogno di conquista delle montagne più alte del mondo in un incubo per le famiglie e per l’intera comunità dell’alpinismo italiano. La tragica morte di cinque alpinisti italiani sull’Himalaya – Fonte: Pexels La Farnesina ha confermato martedì mattina la morte di Alessandro Caputo e Stefano Farronato, travolti da una valanga mentre tentavano la scalata al Panbari Himal, una montagna remota e poco frequentata del Nepal occidentale alta 6. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Cinque alpinisti italiani morti in due valanghe in Nepal: c’è ancora speranza per uno di loro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nepal, morti cinque alpinisti dopo un incidente sulle montagne. Uno di loro è italiano - X Vai su X

Lo scorso sabato mattina, cinque alpinisti tedeschi hanno tragicamente perso la vita dopo essere stati travolti da una valanga sulle Alpi italiane durante una spedizione invernale. L'incidente evidenzia i pericoli che le escursioni in montagna comportano in que - facebook.com Vai su Facebook

Alpinisti italiani Nepal, 5 morti in due separati incidenti: fra loro Alessandro Caputo, Stefano Farronato il fotografo Paolo Cocco - Sono morti Alessandro Caputo e Stefano Farronato, i due alpinisti italiani dispersi in Nepal: «Il loro decesso è stato confermato questa mattina dalle ... Lo riporta ilmessaggero.it

Non solo Farronato e Caputo, in Nepal sono morti anche altri 3 italiani - Oltre ai due alpinisti bloccati dalla tempesta sul Panbari, ci sono altri tre italiani che sono morti perchè investiti da una valanga mentre scalavano il Yalung Ri: facevano parte di un gruppo di 12 ... Come scrive dire.it

Nepal, anche Paolo Cocco tra gli alpinisti morti. Ancora disperso Marco Di Marcello: la distanza dalla vetta e il radiosegnale - È stato ritrovato dai soccorritori il corpo di Paolo Cocco, fotografo ed ex vicesindaco di Fara San Martino, uno degli italiani dispersi in Nepal durante una spedizione ... msn.com scrive