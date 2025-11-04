Cinema Piero Pelù presenta il suo Rumore dentro al Festival dei Popoli di Firenze
Dopo la partecipazione alla Mostra del Cinema a Venezia, al cinema La Compagnia dalle ore 21, il cantante presenta in sala “Piero Pelù. Rumore dentro” di Francesco Fei, un viaggio intimo nell’anima del rocker, dopo l’incidente che ha rischiato di compromettere il continuamento della carriera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
