Cinema e tv in lutto se ne va un’attrice simbolo | l’annuncio dalla figlia famosa
Il mondo del cinema piange la scomparsa di una delle più amate e rispettate attrici, tre volte candidata all’Oscar come miglior interprete non protagonista. L’artista, conosciuta per le sue intense e indimenticabili interpretazioni in film come “Alice non abita più qui”, “Cuore selvaggio” e “Rosa Scompiglio e i suoi amanti”, è morta all’età di 89 anni nella sua casa di Ojai, in California. La notizia della sua scomparsa è stata resa pubblica dalla figlia, l’attrice Laura Dern, attraverso un comunicato diffuso dal suo rappresentante a “Variety”. “La mia straordinaria eroina e il mio dono più profondo, mia madre, è morta questa mattina con me al suo fianco, nella sua casa a Ojai, in California”, ha dichiarato Laura Dern. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
