Cineforum a Monterusciello | Il Mago di Oz inaugura la rassegna

Domenica 9 novembre alle ore 18:30, presso la Parrocchia Santa Maria degli Angeli in via Curzio Malaparte 4, prende il via il nuovo appuntamento con il Cineforum organizzato dal gruppo Arcobaleno Bianco Lab. Il primo film in programma è il grande classico “Il Mago di Oz” (1939), capolavoro del cinema musicale diretto da Victor Fleming . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

