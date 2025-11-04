Cina | commercio di servizi +7,6% nei primi nove mesi dell’anno

Importazioni ed esportazioni complessive hanno raggiunto quasi 5,94 trilioni di yuan, circa 838 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

