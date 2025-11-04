Ciclorappresentazioni sulla Padova invisibile

Il progetto si sviluppa nell’ambito del Quartiere 4, oggi consulta 4A e consulta 4B; ambito che coincide con Padova Sud. Il progetto vuole proporre un modo nuovo di descrivere il territorio ponendo al centro dell’interesse e del racconto persone che sono state protagoniste di vicende. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

