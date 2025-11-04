Ciclone sulle vette del Nepal morti due alpinisti italiani di 28 e 50 anni Un terzo è stato travolto da una slavina gigantesca

I due italiani Alessandro Caputo e Stefano Farronato erano dispersi da venerdì sul Panbari: l'annuncio della Farnesina. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

