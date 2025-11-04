Ciclismo Tim Wellens | Pogacar al Tour stava molto male Pensavamo al ritiro

Tadej Pogacar ha vissuto un’altra stagione da fenomeno. Il campione sloveno ha conquistato il Tour de France, ha rivinto nuovamente i Mondiali e indosserà pure la maglia di campione europeo. Eppure il trionfo a Parigi non è stato così scontato come il capitano della UAE Team Emirates ha fatto credere sulle strade francesi. Lo conferma anche uno dei suoi più fedeli gregari, Tim Wellens, che in un’intervista esclusiva a L’Équipe ha parlato proprio dei problemi di salute avuti dallo sloveno durante il Tour. Wellens racconta dei momenti di grande difficoltà di Pogacar: “Durante la tappa verso Valence mi ha detto Tim, abbiamo un problema, mi fa molto male il ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo, Tim Wellens: “Pogacar al Tour stava molto male. Pensavamo al ritiro”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ciclismo, Tim Wellens: “Pogacar al Tour stava molto male. Pensavamo al ritiro” - Il campione sloveno ha conquistato il Tour de France, ha rivinto nuovamente i Mondiali e indosserà ... Da oasport.it

Tim Wellens e l’inferno di Pogacar al Tour: “È andato persino in ospedale senza che nessuno lo sapesse” - L’ultimo Tour de France è stravinto a mani basse da Pogacar. Si legge su fanpage.it

WELLENS A RUOTA LIBERA. «LE VITTORIE, IL TOUR, IL GINOCCHIO DI POGACAR, LA CRESCITA DI DEL TORO...» - Tim Wellens è uno dei corridori più esperti del gruppo e la sua UAE Emirates anche quest’anno è stata la squadra con il maggior numero di vittorie. Come scrive tuttobiciweb.it