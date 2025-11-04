Primoz Roglic vuole vincere con la RedBull – BORA – hansgrohe nel 2026: o da protagonista principale o da gregario di lusso del prossimo arrivo della formazione tedesca, Remco Evenepoe l. Il target è quello di cercare di battere il “Cannibale” Tadej Pogacar e la sua UAE. Intervistato dal sito DHnet.be, lo sloveno ha fotografato così la situazione: “ La sfida non è tanto sapere come convivere ma più come provare a vincere un Grand Tour. Prima di tutto ci dobbiamo concentrare su questo problema. Quando vedi come si evolve la UAE, per prima cosa devi pensare a come puoi batterli “. Poi ha aggiunto: “Ovviamente io e Remco ci siamo incontrati e abbiamo parlato ma non posso certo dire che abbiamo avuto una conversazione molto lunga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ciclismo, Roglic su Evenepoel: “Nessun problema nello stare in squadra con lui. Dobbiamo battere la UAE”