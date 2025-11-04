Ciclismo il perugino Tommaso Alunni conquista il tricolore nella crono a squadre
Il perugino Tommaso Alunni si è “laureato” campione italiano nella crono a squadre di ciclismo. Una bella soddisfazione per l'atleta originario di Ponte San Giovanni che si è imposto nella categoria under23. Alunni, classe 2005, ha ottenuto il titolo italiano a San Biagio di Callalta, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
