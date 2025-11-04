Ciclismo il perugino Tommaso Alunni conquista il tricolore nella crono a squadre

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il perugino Tommaso Alunni si è “laureato” campione italiano nella crono a squadre di ciclismo. Una bella soddisfazione per l'atleta originario di Ponte San Giovanni che si è imposto nella categoria under23. Alunni, classe 2005, ha ottenuto il titolo italiano a San Biagio di Callalta, in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ciclismo perugino tommaso alunniCiclismo, il perugino Alunni campione italiano a cronometro - L’Umbria del ciclismo continua a raccogliere consensi in giro per l’Italia e per il Mondo L’ultima soddisfazione arriva dal perugino Tommaso Alunni (classe 2005), che a San Biagio di Callalta in provi ... Come scrive umbria24.it

Ciclismo, il perugino Tommaso Alunni conquista il tricolore nella crono a squadre - L'atleta, originario di Ponte San Giovanni, si è imposto nella categoria under23. Scrive perugiatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Ciclismo Perugino Tommaso Alunni