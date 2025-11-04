Ciclismo Alpecin-Deceuninck da record | titoli iridati in 6 discipline diverse

Roma, 4 novembre 2025 - La multidisciplinarietà tanto cara all' Uci, parlando delle squadre del panorama World Tour, trova sfogo in maniera unica nell' Alpecin-Deceuninck, che pochi giorni fa ha centrato un primato difficile da scalfire.   Il record dell'Alpecin-Deceuninck.   Grazie a Fabio Van Den Bossche, oro nella madison nei recenti Mondiali di ciclismo su pista di Santiago del Cile in coppia con il prossimo acquisto Lindsay De Vylder, la formazione belga ha ottenuto almeno un titolo iridato in ben 6 discipline del ciclismo. Si parte, in ordine cronologico, da quello più recente maturato nell'ultima apparizione da professionista di Elia Viviani, a sua volta oro nell'eliminazione: prima ancora, nel 2023, la stella Mathieu Van Der Poel si era laureato campione del mondo su strada, per un titolo, passando al ciclocross, arrivato ben 7 volte nell'arco compreso tra il 2015 e il 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

