Nuovi dirigenti all’Ast di Ascoli. All’unità operativa complessa ‘Organizzazione risorse umane e supporto all’area politiche del personale’, arriva Marianna Catalini, Massimo Massetti per le professioni dell’area riabilitativa e Giuseppe Acquaviva per il servizio prevenzione e protezione. Soddisfatto il dg Maraldo. "Sono professionisti giovani, ma esperti, che ci hanno scelto perché credono nel progetto di rilancio della sanità picena – dice il direttore generale – Per due di loro, Massetti e Acquaviva, si tratta di una conferma con il passaggio da un contratto di dirigente a tempo determinato a tempo indeterminato avvenuto dopo aver vinto un concorso in cui hanno dimostrato di essere i migliori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ci sono tre nuovi dirigenti per l’Ast