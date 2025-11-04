Ci pensa Ayton | Lakers ok senza Doncic e Reaves Torna Morant ma i Grizzlies perdono a Detroit

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antetokounmpo segna 33 punti con 13 rimbalzi e il canestro sulla sirena che ammutolisce Indianapolis. Boston cade contro gli Utah Jazz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

