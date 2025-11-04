Ci pensa Ayton | Lakers ok senza Doncic e Reaves Torna Morant ma i Grizzlies perdono a Detroit

Antetokounmpo segna 33 punti con 13 rimbalzi e il canestro sulla sirena che ammutolisce Indianapolis. Boston cade contro gli Utah Jazz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ci pensa Ayton: Lakers ok senza Doncic e Reaves. Torna Morant, ma i Grizzlies perdono a Detroit

News recenti che potrebbero piacerti

Questo movimento di Giannis Antetokounmpo fa discutere - e continuerà a farlo ancora per un po’… Cosa ne pensate? È infrazione di passi? ( @nba) #Dunkest #GiannisAntetokounmpo #MilwaukeeBucks #Bucks #NBAnews #NBAfantasy - facebook.com Vai su Facebook

I Gialloviola, privi di Luka Doncic e LeBron James, conquistano una bella vittoria a Sacramento. Ottima prova di Deandre Ayton, ma il mattatore della gara è lo scatenato Austin Reaves, autore di 51 punti. Il racconto della gara tra Kings e Lakers: - X Vai su X

Ci pensa Ayton: Lakers ok senza Doncic e Reaves. Torna Morant, ma i Grizzlies perdono a Detroit - Antetokounmpo segna 33 punti con 13 rimbalzi e il canestro sulla sirena che ammutolisce Indianapolis. Scrive msn.com

NBA, Ayton vuole giocare con Doncic: "È tutto muscoli, sarà come un videogioco" - Deandre Ayton è stato ufficialmente presentato come nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers, esprimendo tutta la sua attesa per giocare insieme a Luka Doncic, scelto come lui nel Draft del 2018. Come scrive sport.sky.it

Mercato NBA, Pelinka presenta Deandre Ayton: "La soluzione ideale per i Lakers" - I Los Angeles Lakers hanno annunciato le firme di Deandre Ayton e Jake LaRavia dal mercato dei free agent, due aggiunte che secondo il GM Rob Pelinka si riveleranno cruciali per il futuro dei Los ... Si legge su sport.sky.it