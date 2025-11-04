Christmas World torna a Roma | info biglietti e date

Roma si prepara a vivere di nuovo tutta la magia delle feste: Christmas World, il Villaggio di Natale più grande d’Europa, torna nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese, con una nuova edizione che promette di essere ancora più emozionante e spettacolare. Dal 29 novembre 2025, il parco si trasformerà in un vero e proprio mondo incantato, dove grandi e piccoli potranno immergersi nell’atmosfera natalizia tra spettacoli inediti, mercatini, attrazioni e food experience da tutto il mondo. E la notizia più attesa è arrivata: da oggi, 30 ottobre, sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti! Chi desidera assicurarsi un posto in prima fila nella magia può già acquistare il proprio biglietto sul sito ufficiale christmasworld. 🔗 Leggi su Funweek.it