Chris Martin e Sophie Turner innamorati a Londra | la nuova coppia che fa impazzire i fan

Dopo settimane di rumors, la notizia sembra essere stata ufficializzata: Chris Martin e Sophie Tuner stanno insieme. l cantante dei Coldplay e l’attrice britannica, meglio conosciuta per aver interpretato Sansa in Game of Thrones, sarebbero «usciti insieme alcune volte a Londra» ma tra loro sarebbe già scoccata la scintilla. «Sophie ha sempre ammirato Chris ed è stata una grande fan sia di lui che della sua musica, molto prima che si conoscessero», ha raccontato una fonte vicina all’attrice a US Weekly. «Sophie ha persino scherzato dicendo che aveva una cotta per lui, quindi è divertente e surreale che alla fine si siano davvero ritrovati legati in modo romantico nella vita reale». 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Chris Martin e Sophie Turner innamorati a Londra: la nuova coppia che fa impazzire i fan

Contenuti che potrebbero interessarti

Il richiamo irresistibile della musica: la figlia 21enne di Gwyneth Paltrow e Chris Martin debutta sul palco e canta insieme al duo indie Jade Street. Nel frattempo studia all'università e posa da modella (al fianco della celebre mamma) - facebook.com Vai su Facebook

Chris Martin e Sophie Turner nuova coppia? Il cantante dei Coldplay e l'attrice si sarebbero incontrati in segreto a Londra - X Vai su X

Chris Martin e Sophie Turner, innamorati a Londra: guida alla nuova coppia di più chiacchierata del momento - Da fan del cantante dei Coldplay alle uscite romantiche insieme ovvero di come Sophie Turner e Chris Martin sono la nuova coppia di celebrity più chiacchierata del momento ... Secondo vanityfair.it

Sophie Turner e Chris Martin avrebbero iniziato a frequentarsi - La stampa di settore ha riferito che tra l'attrice britannica e il frontman dei Coldplay potrebbe essersi accesa una scintilla dopo una serie di incontri a Londra. Da tg24.sky.it

Sophie Turner e Chris Martin si sono fidanzati? - Dopo la fine della relazione con l’aristocratico Peregrine Pearson, l’attrice de Il Trono di Spade avrebbe cominciato a uscire con il frontman dei Coldplay, di cui è una fan di lunga data ... Come scrive vanityfair.it