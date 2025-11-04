Chris Martin e Sophie Turner innamorati a Londra | guida alla nuova coppia di più chiacchierata del momento

Da fan del cantante dei Coldplay alle uscite romantiche insieme ovvero di come Sophie Turner e Chris Martin sono la nuova coppia di celebrity più chiacchierata del momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chris Martin e Sophie Turner, innamorati a Londra: guida alla nuova coppia di più chiacchierata del momento

Scopri altri approfondimenti

Il richiamo irresistibile della musica: la figlia 21enne di Gwyneth Paltrow e Chris Martin debutta sul palco e canta insieme al duo indie Jade Street. Nel frattempo studia all'università e posa da modella (al fianco della celebre mamma) - facebook.com Vai su Facebook

Una serata londinese riaccende i rumors su una coppia inaspettata #coldplay #chrismartin #GameOfThrones - X Vai su X

Chris Martin e Sophie Turner, innamorati a Londra: guida alla nuova coppia di più chiacchierata del momento - Da fan del cantante dei Coldplay alle uscite romantiche insieme ovvero di come Sophie Turner e Chris Martin sono la nuova coppia di celebrity più chiacchierata del momento ... Da vanityfair.it

Sophie Turner e Chris Martin avrebbero iniziato a frequentarsi - La stampa di settore ha riferito che tra l'attrice britannica e il frontman dei Coldplay potrebbe essersi accesa una scintilla dopo una serie di incontri a Londra. Segnala tg24.sky.it

Chris Martin e Sophie Turner, nuova coppia? “Tra loro c’è una scintilla” - Tra il cantante dei Coldplay e l’attrice c’è una scintilla evidente ... Lo riporta msn.com