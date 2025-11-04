Chivu | Voglio serietà Thuram? È convocato ma sia Pio che Bonny stanno bene

Gazzetta.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida al Kairat Almaty in programma domani: "L'obiettivo è cercare di essere sempre la migliore versione dell'Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Voglio serietà. Thuram? È convocato, ma sia Pio che Bonny stanno bene..."

chivu voglio seriet224 thuramThuram c'è, Lautaro più felice dell'Inter. Chivu, Giovane è un altro... Lookman - Il francese torna tra  i convocati dopo un mese di stop: per lui uno spezzone per mettere minuti nelle gambe. Lo riporta tuttosport.com

chivu voglio seriet224 thuramChivu: “Sono arrabbiati con me! Lautaro? Non creiamo un caso”. E su Thuram... - L’ Inter esce dal Bentegodi con una vittoria pesantissima, arrivata nel finale dopo una gara complicata e piena di insidie. Come scrive tuttosport.com

Chivu “Abbiamo trovato un equilibrio, dispiace per Thuram” - MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati, abbiamo più attenzione quando cerchiamo di attaccare. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

