Chivu | Voglio serietà Thuram? È convocato ma sia Pio che Bonny stanno bene
Il tecnico nerazzurro presenta la sfida al Kairat Almaty in programma domani: "L'obiettivo è cercare di essere sempre la migliore versione dell'Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Verona-Inter, Chivu è deciso: ‘Voglio dire una cosa IMPORTANTISSIMA ai tifosi. Sull’esultanza dico…’ LE DICHIARAZIONI https://tinyurl.com/ya722f2f - facebook.com Vai su Facebook
Chivu: "Voglio autocontrollo e autodisciplina per portare a casa le partite. 11 gol subiti? La cosa preoccupante è che 7 sono contro Juve e Napoli, si poteva fare di più. Stiamo lavorando su autocontrollo e autodisciplina per fare e non pensare. Quei gol subiti si - X Vai su X
Thuram c'è, Lautaro più felice dell'Inter. Chivu, Giovane è un altro... Lookman - Il francese torna tra i convocati dopo un mese di stop: per lui uno spezzone per mettere minuti nelle gambe. Lo riporta tuttosport.com
Chivu: “Sono arrabbiati con me! Lautaro? Non creiamo un caso”. E su Thuram... - L’ Inter esce dal Bentegodi con una vittoria pesantissima, arrivata nel finale dopo una gara complicata e piena di insidie. Come scrive tuttosport.com
Chivu “Abbiamo trovato un equilibrio, dispiace per Thuram” - MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo trovato equilibrio, siamo migliorati, abbiamo più attenzione quando cerchiamo di attaccare. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive