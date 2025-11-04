Chivu | Quando si cade bisogna rialzarsi e reagire Lautaro? Deve imparare a sorridere di più

Domani, ore 21:00, l’Inter ospiterà al San Siro il Kairat Almaty per la quarta giornata della Champions League 202526. Alla vigilia della partita, Cristian Chivu è intervenuto in conferenza stampa per il fare il punto della situazione in casa nerazzurra. Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa. Che inside propone la partita di domani? «Io non sto ad ascoltare cosa dicono gli altri. Io so che ci aspetta una gara importante e non semplice di Champions. Vincere in Champions non è mai scontato, come anche in campionato. In questa competizione ci sono squadre che hanno vinto i rispettivi campionati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

