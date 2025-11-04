Chivu Invernizzi e i debuttanti che sanno beffare pure i mostri sacri

In una Serie A che vede lottare per lo scudetto chi l'ha già vinto (Allegri, Conte, Spalletti) o chi ha vinto in Europa e fatto imprese (Gasperini), l'allenatore dell'Inter è alla sua prima panchina importante eppure è lì e se la gioca. Come fece un suo illustre predecessore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu, Invernizzi e i debuttanti che sanno beffare pure i mostri sacri

