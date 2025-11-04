Chivu Inter può già arrivare un record storico in Champions League | il possibile traguardo

Inter News 24 Chivu Inter, le prime indicazioni dopo l’inizio di stagione dei nerazzurri in Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Cristian Chivu ha l’opportunità di scrivere una pagina di storia nella Champions League. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, se l’ Inter dovesse battere il Kairat Almaty domani a San Siro, il tecnico romeno diventerebbe il primo allenatore a vincere le prime quattro partite assolute guidate in Champions League dai tempi di Hansi Flick al Bayern Monaco nel 2020. Un traguardo significativo che sottolinea l’ottimo avvio della sua carriera europea sulla panchina nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, può già arrivare un record storico in Champions League: il possibile traguardo

