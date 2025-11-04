Chivu a Sky | Inter Kairat? E’ la Champions League voglio vedere la migliore versione di quello che siamo

Inter News 24 Chivu interviene ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida di Champions League contro il Kairat Almaty di domani sera. Alla vigilia della partita di Champions League contro il Kairat Almaty, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato dell’importanza dell’impegno in questa competizione e delle aspettative per il match. Il tecnico rumeno ha sottolineato che la sua squadra affronterà l’incontro con la stessa serietà e impegno che ha contraddistinto ogni partita finora. La priorità, secondo Chivu, sarà sempre quella di esprimere la miglior versione possibile dei nerazzurri, cercando di dare il massimo in ogni occasione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a Sky: «Inter Kairat? E’ la Champions League, voglio vedere la migliore versione di quello che siamo»

