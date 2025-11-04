Chiusi per diversi minuti gli aeroporti di Bruxelles e Liegi dopo l'avvistamento di droni | cosa sappiamo

Nella sera di oggi 4 novembre sono stati chiusi gli aeroporti di Bruxelles e di Liegi, in Belgio, per diversi minuti. Subito è stato ordinato lo stop ad arrivi e partenze, dirottando il traffico su altri scali. Dopo tutti i controlli del caso sono stati riaperti gli aeroporti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

