Chiusi di nuovo gli scali di Bruxelles e Liegi per allarme droni Avvistamenti anche sulle basi aeree di Kleine-Brogel e Florennes

Lo spazio aereo dell’aeroporto di Zaventem, il principale scalo di Bruxelles, è stato nuovamente chiuso per l’avvistamento di droni. Dopo una iniziale sospensione durata oltre novanta minuti, il traffico aereo era stato riaperto. Ma poco prima delle 22 è stato nuovamente interrotto. Inizialmente la chiusura era stata decisa intorno alle 20 di questa sera 4 novembre per motivi di sicurezza e aveva portato al blocco dei voli in partenza e in arrivo e al dirottamento di diversi aerei verso altri aeroporti, tra cui Colonia e Maastricht. Secondo quanto riportato dai media belgi e dal quotidiano Le Soir, le operazioni di volo erano riprese alle 21. 🔗 Leggi su Open.online

