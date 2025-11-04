Chiudete tutto non uscite! Paura in Italia nube nera tossica | cosa sta bruciando

Un vasto bagliore seguito da un’ immensa e minacciosa colonna di fumo nero ha squarciato il cielo, generando allarme e visibile a decine di chilometri di distanza. L’incendio, divampato in un deposito, ha trasformato l’aria in un elemento irrespirabile, lanciando un segnale di pericolo immediato per la salute pubblica. La combustione di materiale plastico ha sprigionato fumi densi e potenzialmente nocivi, costringendo le autorità a emanare un’allerta urgente. Le operazioni di spegnimento sono in corso, ma l’emergenza si concentra sulla protezione dei cittadini dall’inalazione dei fumi tossici. Incendio a Palma Campania: l’allarme fumi nocivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

