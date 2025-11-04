Chiude il passaggio a livello per 4 giorni | le strade alternative

Disagi in vista per gli automobilisti: da oggi, martedì 4 e fino alle 17 di venerdì 7 novembre, il passaggio a livello di via Trieste a Meda resterà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione legati allo snodo ferroviario.Le strade alterativeIn alternativa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

