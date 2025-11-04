Chiesti i domiciliari per Totò Cuffaro | indagine su presunti appalti truccati Avviso di arresto per 18 persone
La Procura di Palermo ha chiesto la custodia cautelare agli arresti domiciliari per 18 persone, tra cui l’ex presidente della Regione siciliana Salvatore Cuffaro e il deputato di Noi Moderati Saverio Romano, accusate a vario titolo di associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione nell’ambito di un indagine su un presunto sistema di appalti pilotati. Indagati anche diversi funzionari pubblici e Vito Raso, autista e uomo di fiducia dell’ex governatore. I carabinieri del Ros hanno notificato a tutti l’invito a comparire davanti al gip per l’ interrogatorio preventivo, l'” avviso di arresto ” previsto dalla legge Nordio: solo dopo aver ascoltato gli indagati il giudice deciderà se accogliere la richiesta della Procura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
