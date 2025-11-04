Chiesi amplia il proprio sito industriale di La Chaussée-Saint-Victor in Francia

Parmatoday.it | 4 nov 2025

Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale tra i principali player aziendali nel trattamento delle malattie respiratorie, ha inaugurato oggi l’ampliamento del proprio sito industriale situato a La Chaussée-Saint- Victor, vicino a Blois, in Francia. Per Chiesi, migliorare la salute dei pazienti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

