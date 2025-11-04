Chiesi amplia il proprio sito industriale di La Chaussée-Saint-Victor in Francia
Chiesi, gruppo biofarmaceutico internazionale tra i principali player aziendali nel trattamento delle malattie respiratorie, ha inaugurato oggi l’ampliamento del proprio sito industriale situato a La Chaussée-Saint- Victor, vicino a Blois, in Francia. Per Chiesi, migliorare la salute dei pazienti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nella formazione Vayus Flow la pratica dello Yoga incontra piccoli attrezzi che diventano estensioni del corpo, strumenti per ampliare la percezione, esplorare nuove direzioni e risvegliare aree dime - facebook.com Vai su Facebook
Chiesi amplia lo stabilimento in Francia: investimenti per inalatori a basso impatto e terapie respiratorie più sostenibili - Il gruppo farmaceutico prosegue il suo percorso verso terapie respiratorie a ridotto impatto ambientale, creando occupazione e rafforzando la filiera europea ... Da corriere.it
Chiesi Global Rare Diseases assegna finanziamenti per la ricerca per promuovere l'innovazione nelle malattie lisosomiali - Chiesi Global Rare Diseases, una business unit del Gruppo Chiesi, creata per offrire soluzioni innovative alle persone affette da malattie rare, oggi ha annunciato i destinatari del suo programma di ... Da ansa.it