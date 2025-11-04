Chiesa Dottrina Fede | no a titolo Maria Corredentrice

Tra Bibbia e padri della Chiesa, tra Concilio e magistero dei Papi. Dal Dicastero per la dottrina della fede arriva la nota, pubblicata per volontà di Leone XIV su come rivolgersi alla Vergine Maria. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Chiesa, Dottrina Fede: no a titolo “Maria Corredentrice”

Scopri altri approfondimenti

La Sociologia incontra la Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica In occasione della XII edizione del Festival della Dottrina Sociale il convegno si propone di compiere un viaggio approfondito nella tradizione plurisecolare della Dottrina Sociale della Chiesa Ca - facebook.com Vai su Facebook

Il Vaticano dice no a ‘Corredentrice’: i titoli mariani che la Nota dottrinale autorizza - "Mater Populi Fidelis": il Dicastero Dottrina della Fede vieta il titolo di Corredentrice, ecco l'elenco dei titoli mariani approvati. lalucedimaria.it scrive

Stop del Vaticano al titolo mariano di “Corredentrice” - Il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato il documento “Mater Populi Fidelis“, approvato da papa Leone XIV, che stabilisce come inopportuno l’uso del titolo di “Corredentrice” per definire ... Segnala msn.com

Dottrina sociale, il sapere (e l'agire) illuminati dalla fede - La Dottrina sociale della Chiesa è una risorsa preziosa per tutti coloro che vogliono vivere e operare nella realtà, promuovendo una convivenza umana ... Come scrive avvenire.it