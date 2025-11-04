Chiellini a Sky | Tutti pensiamo che Spalletti sia la persona giusta per aprire un nuovo ciclo alla Juve Rinnovo Vlahovic? Da entrambe le parti c’è la volontà di…
Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. SUL RUOLO IN FIGC – «Ho ereditato il ruolo di Calvo, spero di proseguire e di riuscire a fare qualcosa e di capire come aiutare grazie ad esperienze diverse da chi è vicino a me». COSA HA CAMBIATO SPALLETTI – «Sta cercando di portare la sua esperienza evitando cambi drastici. Si è adattato a quello che la squadra ha fatto in questi mesi ma già qualche spunto lo sta mostrando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sorpresa sul ruolo di #Chiellini nel nuovo CdA della #Juve Tutti gli aggiornamenti - X Vai su X
UFFICIALE: nuovo ruolo per Chiellini Link al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Juve-Sporting, Chiellini a Sky: “Valuteremo un accordo con Vlahovic” - Giorgio Chiellini, eletto da poco consigliere della Lega, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic alla Juve, prima della gara con lo Sporting ... msn.com scrive
Chiellini e la frase che rivela la strategia di Spalletti: "Ecco quello che sta facendo alla Juve" - Le dichiarazioni rilasciate dal Director of Football Strategy bianconero a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Champions League con lo Sporting ... Riporta corrieredellosport.it
Juventus, Chiellini: "Vlahovic? Niente porte chiuse. Speriamo in un ciclo con Spalletti" - Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro lo Sporting Lisbona valido per la League Phase di. Segnala tuttomercatoweb.com