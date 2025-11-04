Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. SUL RUOLO IN FIGC – «Ho ereditato il ruolo di Calvo, spero di proseguire e di riuscire a fare qualcosa e di capire come aiutare grazie ad esperienze diverse da chi è vicino a me». COSA HA CAMBIATO SPALLETTI – «Sta cercando di portare la sua esperienza evitando cambi drastici. Si è adattato a quello che la squadra ha fatto in questi mesi ma già qualche spunto lo sta mostrando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chiellini a Sky: «Tutti pensiamo che Spalletti sia la persona giusta per aprire un nuovo ciclo alla Juve. Rinnovo Vlahovic? Da entrambe le parti c’è la volontà di…»