Chiellini a Sky | Tutti pensiamo che Spalletti sia la persona giusta per aprire un nuovo ciclo alla Juve Rinnovo Vlahovic? Da entrambe le parti c'è la volontà di…

Giorgio Chiellini ha parlato così ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting Lisbona: tutte le dichiarazioni del dirigente sul match. Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky prima di Juve Sporting: tutte le dichiarazioni sul match di Champions League. SUL RUOLO IN FIGC – «Ho ereditato il ruolo di Calvo, spero di proseguire e di riuscire a fare qualcosa e di capire come aiutare grazie ad esperienze diverse da chi è vicino a me». COSA HA CAMBIATO SPALLETTI – «Sta cercando di portare la sua esperienza evitando cambi drastici. Si è adattato a quello che la squadra ha fatto in questi mesi ma già qualche spunto lo sta mostrando. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

