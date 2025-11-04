Chiedo perdono alla famiglia l’investitore di Ettore Pausini ora si pente
Bologna, 4 novembre 2025 – Ha 29 anni il giovane che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, 78 anni, che era in bici sugli Stradelli Guelfi. “E’ un bravo ragazzo, incensurato, ed è distrutto per quanto è successo. Ha sbagliato, avrebbe dovuto fermarsi e prestare soccorso, ma non si era reso conto della gravità della situazione”, dice ora Francesco Murru, l’avvocato del giovane che è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale con fuga e omissione di soccorso. La cugina Sabrina contro Laura Pausini: “Parentela sulla carta, non la voglio al funerale di papà” “Chiede perdono alla famiglia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
