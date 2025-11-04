Chiavari il 22enne Simone Monteverdi uccise la nonna a forbiciate | assolto per vizio di mente

Tre diverse perizie sono concordi. Il giovane è già in una Rems e dovrà starci per dieci anni in quanto socialmente pericoloso. La sua legale: “Comincia a rendersi conto, e soffre”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiavari, il 22enne Simone Monteverdi uccise la nonna a forbiciate: assolto per vizio di mente

News recenti che potrebbero piacerti

Le trasferte a Chiavari contro l'Entella e ad Avellino, le sfide casalinghe contro Catanzaro e Bari: ecco le nostre sfide del mese di novembre ? 1?1? Virtus Entella-Empoli (Sabato 1 novembre ore 17.15) 1?2? Empoli-Catanzaro (Sabato 8 no - facebook.com Vai su Facebook

Uccise la nonna a Chiavari, assolto: incapace di intendere e volere al momento del fatto - La corte d’assise di Genova ha assolto perché incapace di intendere e volere al momento del fatto Simone Monteverdi, il 21enne che il 21 Settembre 2024 uccisa la nonna con cui conviveva a Chiavari ... Scrive rainews.it

Uccise la nonna a forbiciate, la Corte d’assise assolve Simone Monteverdi per “vizio di mente” - Il processo in Corte d'assise ha recepito la perizia psichiatrica secondo cui il 20enne era totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Segnala genova24.it