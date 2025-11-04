Chiara Petrolini psichiatri | Non ha disturbo ambivalenza è suo elemento

Chiara Petrolini non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile all’interno del manuale, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite”. A dirlo, nell’udienza al processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito, nel giardino di casa sua a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, i suoi due figli neonati, è stato Mario Amore, psichiatra e consulente della procura, rispondendo alle domande del pubblico ministero di Parma. “Per poter parlare di disturbo di personalità deve essere abituale e avere una certa durata – puntualizza lo specialista -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

