Chiara Petrolini psichiatri | Non ha disturbo ambivalenza è suo elemento

" Chiara Petrolini non ha un disturbo psichiatrico chiaramente documentabile all'interno del manuale, non ci sono malattie mentali chiare organicamente definite". A dirlo, nell'udienza al processo a Chiara Petrolini, la giovane accusata di aver partorito e seppellito, nel giardino di casa sua a Vignale di Traversetolo, nel Parmense, i suoi due figli neonati, è stato Mario Amore, psichiatra e consulente della procura, rispondendo alle domande del pubblico ministero di Parma. "Per poter parlare di disturbo di personalità deve essere abituale e avere una certa durata – puntualizza lo specialista -.

