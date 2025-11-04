Chiara Petrolini l’amico con lei in viaggio a New York | Camminava per 15 chilometri al giorno

Andrea conosce la mamma accusata del duplice omicidio dei suoi neonati da quando sono piccoli. Ecco il verbale in cui racconta la vacanza: “Sconcertato quando ho saputo anche del primo bambino”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Chiara Petrolini, l’amico con lei in viaggio a New York: “Camminava per 15 chilometri al giorno”

In aula gli psichiatri nel processo a Chiara Petrolini: "Glaciale, come se fosse guidata da un computer". L'imputata descritta come una ragazza "che vista dall'esterno era un modellino". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Chiara Petrolini, «vista dall'esterno è un modellino»: per gli psichiatri non è malata, ma «in lei c’è poco di vivo» - Secondo gli esperti, la 22enne, accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli appena nati, «non ha un disturbo di personalità ma ha piena capacità di intendere e volere» e «una buona capacità di ... Riporta vanityfair.it

Chiara Petrolini “non ha un disturbo di personalità”: la testimonianza del perito del pm in aula - È in corso la quarta udienza del processo a Chiara Petrolini accusata di aver ucciso i suoi due figli neonati e di averli seppelliti nel suo giardino all'insaputa di tutti, fidanzato compreso ... Come scrive dire.it

Chiara Petrolini processo, psichiatra “Povertà interiore ma non ha disturbi”/ Medico legale “Figli nati vivi” - Chiara Petrolini processo, psichiatri: "Non ha disturbi, capace di intendere e volere". Come scrive ilsussidiario.net