Chiara Ferragni si presenta in tribunale a Milano per il caso pandoro | è accusata di truffa aggravata

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiara Ferragni si è presentata oggi in Tribunale a Milano in occasione della seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede accusata di truffa aggravata dopo i casi del Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Imputato anche l'ex braccio destro Fabio Maria Damato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

