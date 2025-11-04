Chiara Ferragni processo al via | cosa avrà voluto dirci il suo look da tribunale?

Quando anche un tailleur può diventare manifesto di credibilità: tra sobrietà e stile, il look dell'imprenditrice digitale in tribunale a Milano ricorda il potere silenzioso dell'estetica #courtcore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chiara Ferragni, processo al via: cosa avrà voluto dirci il suo look da tribunale?

Altre letture consigliate

Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christma - facebook.com Vai su Facebook

"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale nel processo sul Pandoro Gate: «È una fase sicuramente difficile della mia vita» - L’udienza era di carattere interlocutorio: il giudice ha rinviato al 25 novembre per la decisione sulla costituzione di parte civile dell’associazione Casa del Consumatore e per l’avvio della fase suc ... Segnala vanityfair.it

Ferragni in aula nel processo Balocco - Il giudice dovrà pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili mentre la difesa sarebbe intenzionata a chiedere l'abbreviato ... rainews.it scrive

Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita” - Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Pr ... Segnala tpi.it