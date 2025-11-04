Chiara Ferragni processo al via | cosa avrà voluto dirci il suo look da tribunale?
Quando anche un tailleur può diventare manifesto di credibilità: tra sobrietà e stile, il look dell'imprenditrice digitale in tribunale a Milano ricorda il potere silenzioso dell'estetica #courtcore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Altre letture consigliate
Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christma - facebook.com Vai su Facebook
"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale nel processo sul Pandoro Gate: «È una fase sicuramente difficile della mia vita» - L’udienza era di carattere interlocutorio: il giudice ha rinviato al 25 novembre per la decisione sulla costituzione di parte civile dell’associazione Casa del Consumatore e per l’avvio della fase suc ... Segnala vanityfair.it
Ferragni in aula nel processo Balocco - Il giudice dovrà pronunciarsi sulla costituzione delle parti civili mentre la difesa sarebbe intenzionata a chiedere l'abbreviato ... rainews.it scrive
Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita” - Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Pr ... Segnala tpi.it