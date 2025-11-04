Chiara Ferragni oggi per la prima volta in tribunale per il caso del pandoro

Ildifforme.it | 4 nov 2025

Per la prima volta Chiara Ferragni si è presentata in tribunale per l'udienza che riguarda il pandoro e le uova di Pasqua. L'influencer vorrebbe optare per il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

chiara ferragni oggi per la prima volta in tribunale per il caso del pandoro

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni, oggi per la prima volta in tribunale per il caso del pandoro

