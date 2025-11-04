Chiara Ferragni oggi per la prima volta in tribunale per il caso del pandoro
Per la prima volta Chiara Ferragni si è presentata in tribunale per l'udienza che riguarda il pandoro e le uova di Pasqua. L'influencer vorrebbe optare per il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Scopri altri approfondimenti
Chiara Ferragni è arrivata in Tribunale a Milano per essere presente alla seconda udienza del procedimento che la vede imputata per truffa aggravata per i casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: le parti civili e il rito abbreviato, cosa succederà - 30 Chiara Ferragni è entrata in tribunale a Milano per partecipare all'udienza predibattimentale che la vede imputata per il Pandoro gate. Riporta quotidiano.net
Chiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: parteciperà a tutte le udienze. Parti civili e rito abbreviato, cosa succede oggi - 30 Chiara Ferragni è entrata in tribunale a Milano per partecipare all'udienza predibattimentale che la vede imputata per il Pandoro gate. Come scrive msn.com
Chiara Ferragni in tribunale oggi a Milano per il Pandoro Gate: le foto dell'influencer (che parteciperà a tutte le udienze) - Per la prima volta Chiara Ferragni si presenta in Tribunale a Milano. Come scrive msn.com