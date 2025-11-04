Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate | È una fase difficile della mia vita

Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Preziosi, Chiara Ferragni ha assistito all’udienza che si è tenuta al Palazzo di Giustizia di Milano. Accompagnata dai suoi legali, l’imprenditrice ha dichiarato ai giornalisti: “Grazie per l’attenzione, grazie di essere qua. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti”. L’udienza, che si è tenuta a porte chiuse, è servita principalmente a discutere la costituzione delle parti civili. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziative promozionali delle uova pasquali e del Pandoro Pink Christma - facebook.com Vai su Facebook

"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Chiara Ferragni in tribunale per l’udienza sul Pandoro-gate: “È una fase difficile della mia vita” - Per la prima volta da quando ha avuto inizio il processo, che la vede accusata di truffa aggravata in concorso per le campagne benefiche legate al pandoro “Pink Christmas” Balocco e alle uova Dolci Pr ... Si legge su tpi.it

Chiara Ferragni in tribunale: scelto - Chiara Ferragni è arrivata martedì mattina in tribunale a Milano per l’udienza pre dibattimentale sul cosiddetto Pandoro Gate. cremonaoggi.it scrive

Chiara Ferragni in tribunale per l'udienza del “Pandoro-gate”, la scelta rito abbreviato e la costituzione delle parti civili - L'imprenditrice si è presentata oggi a Milano accompagnata dai suoi legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. Segnala wired.it