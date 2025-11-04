Chiara Ferragni in tribunale per la prima volta per il Pandoro Gate | cosa ha detto

Today.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 4 novembre, si è tenuta a Milano un'udienza interlocutoria che per la prima volta ha visto in aula Chiara Ferragni accusata di truffa aggravata per la beneficenza legata ai casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Assistita dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

chiara ferragni tribunale primaPandoro-Gate, Chiara Ferragni per la prima volta in tribunale: cosa ha scelto di fare - Caso Pandoro, nuova udienza per Chiara Ferragni: l’imprenditrice ha scelto di procedere con il rito abbreviato. Scrive donnaglamour.it

chiara ferragni tribunale primaChiara Ferragni in tribunale per il pandoro gate: perché ha indossato un power suit nero (riciclato) - Chiara Ferragni questa mattina è apparsa al Palazzo di Giustizia di Milano per testimoniare all'udienza predibattimentale per la presunta truffa legata ... Riporta fanpage.it

chiara ferragni tribunale primaChiara Ferragni in tribunale per il Pandoro Gate: le parti civili e il rito abbreviato, cosa succederà - 30 Chiara Ferragni è entrata in tribunale a Milano per partecipare all'udienza predibattimentale che la vede imputata per il Pandoro gate. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Chiara Ferragni Tribunale Prima