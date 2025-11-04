Chiara Ferragni in tribunale per il pandoro gate | perché ha indossato un power suit nero riciclato

Chiara Ferragni questa mattina è apparsa al Palazzo di Giustizia di Milano per testimoniare all'udienza predibattimentale per la presunta truffa legata ai pandori Balocco. Per quale motivo ha indossato un power suit nero (e riciclato)?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

«Grazie per l'attenzione, grazie per essere qui. È una fase sicuramente difficile della mia vita e penso mi capirete se non mi sento di fare ulteriori dichiarazioni, però grazie di essere qua e andiamo avanti». Sono le poche parole pronunciate da Chiara Ferragni - facebook.com Vai su Facebook

"#ChiaraFerragni" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Chiara Ferragni in tribunale per il pandoro gate: perché ha indossato un power suit nero (riciclato) - Chiara Ferragni questa mattina è apparsa al Palazzo di Giustizia di Milano per testimoniare all'udienza predibattimentale per la presunta truffa legata ... Si legge su fanpage.it

Chiara Ferragni, il dettaglio da “cattiva” nel look in tribunale per il Pandoro Gate: il retroscena - Chiara Ferragni in tribunale per il caso Pandoro Gate con un look da vera "cattiva": ecco il messaggio nascosto dietro il tailleur nero. Segnala donnaglamour.it

Chiara Ferragni all'uscita dal tribunale dopo l'udienza sul Pandoro Gate: «È una fase difficile della mia vita, ma vado avanti» - Folla di cronisti al tribunale di Milano per l'udienza sul cosiddetto Pandoro Gate che coinvolge l'imprenditrice Chiara Ferragni, indagata con l'ipotesi di truffa continuata e aggravata per le iniziat ... Si legge su msn.com